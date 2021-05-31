ВТБ обеспечит проведение акции с кешбэком по картам «Мир» в белгородских электричках

Проект запущен НСПК в сотрудничестве с ППК Черноземье, ВТБ как банк-эквайер обеспечивает техническую возможность проведения акции.

C 1 июня до 30 сентября 2021 года держатели карт «Мир» любого банка смогут ездить на электричках пригородной пассажирской компании Черноземье (ППК Черноземье) с кешбэком 10% от стоимости проезда (но не более 20 рублей за одну операцию). Проект запущен НСПК в сотрудничестве с ППК Черноземье, банк ВТБ (ПАО) как банк-эквайер обеспечивает техническую возможность проведения акции.

Это первая подобная акция в электричках в России. Электрички ППК Черноземье курсируют в Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой и Курской областях. Сэкономить на проезде жители и гости этих регионов могут, приобретая с помощью карты «Мир» билеты в мобильных приложениях «Пригород», «РЖД Пассажир», стационарных кассах, мобильных кассах в вагонах. После оплаты со счета карты будет списана полная стоимость билета, но уже спустя несколько минут сумма скидки будет возвращена на карту.

- Мы реализуем уникальную для России акцию, которая позволит держателям карт «Мир» экономить на проезде в пригородных поездах. Уверены, они оценят удобство оплаты таким способом, а также быстроту зачисления кешбэка, - говорит Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

- Традиционно с июня по сентябрь жители региона совершают наибольшее количество поездок в пригороды. Уверен, что совместный проект ВТБ с национальной платежной системой «Мир» и ППК Черноземье, позволяющий путешествовать с максимальной выгодой, будет пользоваться популярностью у белгородцев, - добавил Управляющий банка ВТБ в Белгородской области, вице-президент Виктор Кривошеев.