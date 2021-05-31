Школьники из Белгорода вышли в финал Всероссийской олимпиады

Фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В финал Всероссийской олимпиады школьников «Россети» вышли семеро белгородских школьников: шестеро стали победителями и призерами регионального этапа и один попал в финал по количеству набранных баллов.

Победителями среди девятых и десятых классов стали обучающиеся лицея № 9 г. Белгорода Анна Агаркова и Александр Путивский. Дипломами второй степени отмечены ученица лицея № 9 г. Белгорода Мария Бетуганова и белгородского лицея № 10 Глеб Раков. Призерами третьей степени стали ученица лицея № 9 г. Белгорода Татьяна Курганская и воспитанница школы-интерната «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» Валерия Глушкина. По количеству набранных баллов в финал Олимпиады вышел девятиклассник белгородского лицея № 9 г. Белгорода Александр Корнев.

Руководитель Белгородэнерго поздравил ребят с успешным прохождением первого отборочного тура и пожелал удачи в дальнейших испытаниях.

Фото: пресс-служба Белгородэнерго.

- Олимпиада является важным профориентационным ориентиром для такой крупной компании, как «Россети» в подборе будущих кадров, - отметил Сергей Демидов. – Энергоотрасль стремительно развивается, поэтому компания заинтересована в привлечении одаренных, творческих, инициативных молодых специалистов с инновационным мышлением и глубокими знаниями.

Постоянным партнером филиала в проведении Всероссийской олимпиады школьников «Россети» является БГТУ им. В.Г. Шухова. В этом году вуз по традиции выделил будущим абитуриентам, набравшим свыше ста баллов, по пять дополнительных баллов к ЕГЭ». Сергей Демидов вручил сертификаты на допбаллы девятерым участникам.

Отборочный тур олимпиады состоялся в апреле и собрал 164 учащихся 9 и 10 классов из различных школ области. Главная цель состязания – поиск одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению, увлеченных энергетикой молодых людей, планирующих связать свое будущее с электроэнергетической отраслью.