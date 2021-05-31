В Белгороде прошли соревнования «Динамо» по стрельбе из боевого стрелкового оружия

Чемпионат по стрельбе прошел в память правоохранителей, погибших при исполнении служебного долга - лейтенанта милиции Г.А. Мишенина и майора А.П. Журавлева. Сборные команды белгородских органов безопасности и правопорядка соревновались в двух дисциплинах: стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Команда Управления Росгвардии по Белгородской области заняла вторые места в обеих дисциплинах по итогам состязания. В личном зачете стали призерами чемпионата по стрельбе из пистолета Макарова офицер СОБР Росгвардии майор полиции Максим В. и военнослужащая Управления Росгвардии по Белгородской области старший сержант Анастасия Шляхова.

- Очень важно совершенствовать навыки стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия. Это мастерство необходимо военнослужащим и сотрудникам Росгвардии как для повышения своих спортивных результатов, так и для качественного выполнения служебно-боевых задач, - отметил, начальник группы профессиональной, служебной и физической подготовки Управления Росгвардии по Белгородской области майор Дмитрий Колесник.