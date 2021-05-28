В Белгородской области двоих подростков осудили за кражи Фото: "КП" Архив

Следствие и суд установили, что 31 января 2021 года подсудимые взломали замок решетки и выдавили окно в аптечном пункте в Черняке. Злоумышленники похитили оттуда 38 тысяч рублей. А 3 марта один из подсудимых украл из жилого дома, где шел ремонт, строительные инструменты на сумму более 20 тысяч рублей. На момент совершения преступлений оба были несовершеннолетними.

18-ти и17-летние жители Чернянского района признаны виновными в кражах с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба. Как сообщили в СУ СК РФ по Белгородской области, молодые люди нигде не работают и не учатся, а раньше уже привлекались к уголовной ответственности за хищения.

Суд назначил 18-летнему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, 17-летнему – 8 месяцев 3 дня в воспитательной колонии.