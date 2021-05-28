Сотрудник МЧС из Белгорода стал 3-кратным призером чемпионата России по пулевой стрельбе

Андрей Кожемякин. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

В Казани проходит чемпионат России по пулевой стрельбе спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В турнире участвуют 76 спортсменов из 22-х регионов страны.

В составе сборной Белгородской области сотрудник МЧС России Андрей Кожемякин уже завоевал три медали. Одна из них – высшей пробы: золото белгородский спортсмен взял в упражнении В-1. Также он стал серебряным призером в упражнениях В-3 и В-7.

Напомним, что наш земляк работает диспетчером службы пожаротушения в Главном Управлении МЧС России по Белгородской области. Ежедневно, в свободное от работы время, он уделяет серьезное внимание тренировкам. В его распорядке дня – занятия пулевой стрельбой по четыре - пять часов, а также обязательная физическая подготовка в тренажерном зале.

Андрей - многократный чемпион России, призер чемпионатов Европы и кубков мира, член паралимпийской сборной страны по пулевой стрельбе.