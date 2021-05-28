Спектакль белгородского кукольного театра собрал пять дипломов на международном фестивале

Наши кукольники завоевали награды в номинациях «Лучший ансамбль» и «Приз зрительских симпатий». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«Спектакль Белгородского государственного театра кукол покорил жюри V Международного фестиваля «Поговорим о любви…», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Коллектив получил пять дипломов за постановку «Грешневая каша». Фестиваль проходил в Новошахтинске. Среди участников –14 театров из Москвы, Новороссийска, Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Рыбинска, Мичуринска, Долгопрудного, Таганрога, Северска, Владимира, Дмитрова и Новошахтинска. Белгород на фестиваль заявился впервые.

Наши кукольники завоевали награды в номинациях «Лучший ансамбль» и «Приз зрительских симпатий».

Специальными Дипломами жюри отмечены заслуженный артист РФ Вячеслав Семейченко за исполнение роли Матвея, в номинации «За успешный дебют» – Софья Солодовникова за исполнение роли Насти, в номинации «За сценографическое решение спектакля» – Ольга Лупанова.

Артисты белгородского кукольного театра уже отправились в Дагестан на II Международный фестиваль «Волшебный мир театра кукол стран БРИКС» в Махачкалу. Он завершится 1 июня.