Белгородский боксер завоевал бронзу на первенстве России

Тренирует Щепука Норик Вардапетян из уразовского МБУ «СШ». Фото ЦСП Белгородской области.

В Барнауле состоялось первенство России по боксу среди юниоров 17 - 18 лет.

Спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки Белгородской области Иван Щепук провел четыре боя. В его активе три победы, которые позволили ему занять третье место в весовой категории 75 кг.

По итогам минувших соревнований Иван вошел в основной состав юниорской сборной команды России.

Тренирует Щепука Норик Вардапетян из уразовского МБУ «СШ».