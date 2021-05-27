Рабочая неделя в Белгородской области завершится при температуре плюс 30 градусов

В Белгороде днем – от 25-ти до 27-ми градусов тепла. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 28 мая на территории региона ожидается переменная облачность.

Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие дожди и грозы.

Ветер переменных направлений от шести до 11-ти метров в секунду, при грозах возможны порывы до 15-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от десяти до 15-ти градусов выше ноля, днем – от 25-ти до 30-ти градусов тепла.

В Белгороде ночью – от 13-ти до 15-ти градусов выше ноля, днем – от 25-ти до 27-ми градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о соблюдении требований пожарной безопасности: не сжигайте траву и мусор на приусадебных участках, вблизи лесных массивов, не бросайте непогашенные сигареты и спички в траву, пресекайте шалости с огнем детей и подростков.

Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.

При приближении грозового фронта закрывайте в доме окна и двери, выключайте телевизор и другие электроприборы. Помните, что во время грозы опасно разговаривать по телефону и постарайтесь держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.