С 29 мая в Белгороде временно перекроют движение автомобилей на двух улицах

Движение автомобилей на участке автодороги по ул. Зеленая Поляна от ул. Коммунальной до ул. Рабочей приостановят с 9:00 29 мая до 21:00 30 мая. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

C 29 мая в Белгороде временно перекроют движение автомобилей на двух улицах. Как сообщает пресс-служба мэрии, «корректировка связана с обустройством пешеходных переходов и ливневой канализации».

Движение транспортных средств на участке автодороги по ул. Щорса (малая) будет прекращено от ул. Дегтярева до ул. Железнодорожной с 9:00 29 мая до 20:00 30 мая.

Водителям предлагается выбирать другие пути объезда по маршруту ул. Дегтярева – ул. Железнодорожная.

Движение автомобилей на участке автодороги по ул. Зеленая Поляна от ул. Коммунальной до ул. Рабочей приостановят с 9:00 29 мая до 21:00 30 мая.

Возможные маршруты объезда – ул. Коммунальная – ул. Рабочая.