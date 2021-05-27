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Общество27 мая 2021 16:24

С 29 мая в Белгороде временно перекроют движение автомобилей на двух улицах

Корректировка связана с обустройством пешеходных переходов и ливневой канализации
Алексей СЕРГУНИН
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Движение автомобилей на участке автодороги по ул. Зеленая Поляна от ул. Коммунальной до ул. Рабочей приостановят с 9:00 29 мая до 21:00 30 мая.

Движение автомобилей на участке автодороги по ул. Зеленая Поляна от ул. Коммунальной до ул. Рабочей приостановят с 9:00 29 мая до 21:00 30 мая.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

C 29 мая в Белгороде временно перекроют движение автомобилей на двух улицах. Как сообщает пресс-служба мэрии, «корректировка связана с обустройством пешеходных переходов и ливневой канализации».

Движение транспортных средств на участке автодороги по ул. Щорса (малая) будет прекращено от ул. Дегтярева до ул. Железнодорожной с 9:00 29 мая до 20:00 30 мая.

Водителям предлагается выбирать другие пути объезда по маршруту ул. Дегтярева – ул. Железнодорожная.

Движение автомобилей на участке автодороги по ул. Зеленая Поляна от ул. Коммунальной до ул. Рабочей приостановят с 9:00 29 мая до 21:00 30 мая.

Возможные маршруты объезда – ул. Коммунальная – ул. Рабочая.