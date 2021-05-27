Бюджет Белгородской области увеличат на 10 миллиардов рублей

На борьбу с коронавирусной инфекцией дополнительно предусмотрены более 100 миллионов рублей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Белгородская областная Дума поддержала инициативу главы региона Вячеслава Гладкова по увеличению расходной части бюджета на 2021-й год на десять миллиардов.

«Средства будут направлены на образование, здравоохранение, сектор АПК, цифровизацию и сферу жилищно-коммунального хозяйства», - информирует пресс-служба администрации губернатора и правительства региона.

В том числе два миллиарда будет зарезервировано на реализацию мероприятий, обеспечивающих повышение качества жизнедеятельности населения Белгородской области.

Еще миллиард на развитие получит город Белгород. Эти средства направят на обустройство общественных пространств, ремонт и благоустройство территорий образовательных учреждений и дворовых территорий многоквартирных домов.

Согласно принятым поправкам, сфера образования получит дополнительные почти 700 миллионов рублей, из которых 149 миллионов будет направлено на закупку 65-ти школьных автобусов для транспортировки детей в отдаленных территориях.

Еще 500 миллионов выделят на реализацию проекта по созданию системы непрерывного IT-образования в областных школах.

На борьбу с коронавирусной инфекцией дополнительно предусмотрены более 100 миллионов рублей, а на оснащение медицинским оборудованием ФАПов направят около 23 миллионов. Также почти на 84 миллиона рублей закупят лекарственные средства для отдельных категорий граждан.

Кроме того, порядка 1,75 миллиарда рублей регион направит на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, в том числе утепление фасадов и строительство тепловых пунктов.

Также в рамках поправок дополнительные средства получили Белгородский, Волоконовский, Борисовский, Валуйский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Красненский, Красногвардейский, Краснояружский, Ракитянский, Новооскольский, Чернянский районы, Новооскольский и Шебекинский городские округа.