Белгородские педагоги продолжат обучение основам жестового языка

В прошлом году обучение прошли 60 белгородских педагогов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый проект регионального отделения Всероссийского общества глухих – продолжение уже реализованной программы. Главная цель – улучшить условия для образования детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху.

В 2020-м проект в Белгородской области реализовали с помощью Фонда Президентских грантов. Педагоги и воспитатели, которые работают с глухими детьми, прошли обучение основам жестового языка, также на средства гранта приобрели необходимую литературу.

В этом году региональное отделение общественной организации планирует получить содействие фонда «Абсолют-Помощь».

«В Белгородской области живет порядка 200 тысяч человек с ограниченными возможностям, 5700 из них – дети, - утонил глава региона Вячеслав Гладков. - Подход к решению их проблем должен быть комплексным, а помощь – адресной. Необходима социализация инвалидов, построение для каждого из них индивидуальной профессиональной траектории.

В прошлом году обучение прошли 60 белгородских педагогов.