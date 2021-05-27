Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье27 мая 2021 12:43

Свыше 34 тысяч жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Тем временем за минувшие сутки в регионе 64 человек заболели COVID-19
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
За минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

За минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1935 года рождения и жительница Губкинского городского округа 1941 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице, а также жительница Белгорода 1947 года рождения, проходившая лечение в Детской областной клинической больнице.

За это же время 64 пациента заболели, а выздоровели – 108.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 38546 человек, выздоровели – 34089, умерли – 686.

Коронавирус Covid-19