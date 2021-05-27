Белгородский «Салют» обыграл столичную «Красаву»

Следующий матч белгородцы проведут 30 мая на своем поле с «Калугой». Фото fcsalyut.ru.

В Шебекино состоялся контрольный матч по футболу между белгородским «Салютом» и московским клубом «Красава». Итог встречи – 3:0 в пользу наших земляков.

Два мяча провел Никита Ершов, еще раз отличился Данила Матвевнин.

Стартовый состав «Салюта»: Герасимов, Плотников, Пинаев, Жилмостных, Ивантеев, Морев, Матвевнин, Марков, Носов, Гордеев, Ершов. По ходу игры на замену вышли Денисов и Кучерявченко.

Отметим, что «Красаву» тренирует уроженец Шебекино Сергей Рыжиков. Клуб основан в этом году и со следующего сезона стартует в первенстве ПФЛ.

Что касается «Салюта», то следующий матч белгородцы проведут 30 мая на своем поле с «Калугой». Начало игры в 15:00.