Еще 50 белгородских пешеходов нарушили ПДД

46 раз фиксировались нарушения со стороны водителей, не предоставивших преимущество пешеходам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области, «от управления отстранены девять водителей, севшие за руль в нетрезвом виде, либо отказавшиеся от прохождения медосвидетельствования, а также четверо - ранее лишенных права управления».

46 раз фиксировались нарушения со стороны водителей, не предоставивших преимущество пешеходам.

И 50 раз составляли протоколы в отношении пешеходов, переходивших дорогу в неустановленном месте.

Кроме того, зафиксированы восемь эпизодов выезда на полосу встречного движения.