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Общество27 мая 2021 10:39

Еще 50 белгородских пешеходов нарушили ПДД

За минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 387 нарушений Правил дорожного движения.
Алексей СЕРГУНИН
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46 раз фиксировались нарушения со стороны водителей, не предоставивших преимущество пешеходам.

46 раз фиксировались нарушения со стороны водителей, не предоставивших преимущество пешеходам.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области, «от управления отстранены девять водителей, севшие за руль в нетрезвом виде, либо отказавшиеся от прохождения медосвидетельствования, а также четверо - ранее лишенных права управления».

46 раз фиксировались нарушения со стороны водителей, не предоставивших преимущество пешеходам.

И 50 раз составляли протоколы в отношении пешеходов, переходивших дорогу в неустановленном месте.

Кроме того, зафиксированы восемь эпизодов выезда на полосу встречного движения.