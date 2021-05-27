Лучшие семьи Белгорода получили мэрские премии

В Белгороде проживает 2430 многодетных семей, в которых воспитывается 7718 детей. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В администрации Белгорода состоялось вручение премии «Семья года» и почетных знаков «Материнская слава».

«В зале царит атмосфера доброты и чего то высокого. Высокого отношения к матери, бабушке – тем, от кого зависит семья. Пусть простят меня мужчины, но генератор нежности – это мама», - так открыл торжественную церемонию награждения мэр Белгорода Юрий Галдун.

Сегодня в Белгороде проживает 2430 многодетных семей, в которых воспитывается 7718 детей. С 2012 года число семей, воспитывающих трех и более детей, выросло почти в два раза.

Глава администрации подчеркнул: это «самый лучший показатель того, что жизнь в Белгороде для многодетных семей становится лучше» и пообещал, что «мы все будем стараться делать, чтобы количество таких семей было еще больше».

Премию «Семья года» в областном центре вручают с 2008 года. В 2021-м конкурсная комиссия из 34 претендентов определила еще семь семей-победителей.

В номинации «Ее величество Семья» отмечены Кирилловы, «Семейная гордость Белого города» - Шиловы. «Медовый месяц длиною в жизнь» продолжается у супругов Дорошенко, «Молоды и счастливы вместе» – Карпачевы. Клейменовы победили в номинации «Семейные династии», Болтенковы – «Семья – источник вдохновения», Костиковы – в номинации «Твори добро другим во благо».

Почетных знаков Белгородской области «Материнская слава» удостоились 17 многодетных мам столицы региона. Знаком второй степени награждаются женщины, воспитывающие четырех детей, знаком третьей степени – троих.

С 2003 года 479 многодетных мам из Белгорода удостоены почетных знаков «Материнская слава». Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Лауреатами в этом году – Ольга Тимофеева, Мария Щелокова, Наталья Аверьянова, Наталья Болдарева, Ольга Бабохина, Мадлена Багдасарян, Гелена Калашникова, Анна Ковалева, Юлия Нойман, Марина Рябенко, Елена Семенова, Елена Сероштан, Ольга Слащинина, Ирина Солодовникова, Светлана Теняева, Марина Рыбалко и Елена Ушканова.

С 2003 года 479 многодетных мам из Белгорода удостоены почетных знаков «Материнская слава».