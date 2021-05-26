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Происшествия26 мая 2021 16:05

В Белгородской области 6-летняя девочка получила травму во время катания на скейте

Возможно, что виноваты дефекты в покрытии элементов площадки
Алексей СЕРГУНИН
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Из-за дефектов в покрытии элементов площадки ребенок получил травму, ей была оказана медицинская помощь.

Из-за дефектов в покрытии элементов площадки ребенок получил травму, ей была оказана медицинская помощь.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следственный отдел по Губкину СУ СК РФ по Белгородской области проводит проверку по факту травмирования 6-летней девочки на городской скейт-площадке.

Во время мониторинга интернета в одной из социальных сетей обнаружена публикация с фотографиями о том, что 6-летняя девочка каталась на самокате на скейт-площадке Чудо-Юдо-Града в Губкине.

Из-за дефектов в покрытии элементов площадки ребенок получил травму, ей была оказана медицинская помощь.

Следователи проверят данные факты, включая опрос автора публикации и изучение сроков проведения ремонтных работ покрытия.

ЧП