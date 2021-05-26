В Белгородской области 6-летняя девочка получила травму во время катания на скейте

Из-за дефектов в покрытии элементов площадки ребенок получил травму, ей была оказана медицинская помощь. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следственный отдел по Губкину СУ СК РФ по Белгородской области проводит проверку по факту травмирования 6-летней девочки на городской скейт-площадке.

Во время мониторинга интернета в одной из социальных сетей обнаружена публикация с фотографиями о том, что 6-летняя девочка каталась на самокате на скейт-площадке Чудо-Юдо-Града в Губкине.

Из-за дефектов в покрытии элементов площадки ребенок получил травму, ей была оказана медицинская помощь.

Следователи проверят данные факты, включая опрос автора публикации и изучение сроков проведения ремонтных работ покрытия.