Белгородские ученые завоевали три медали на международной выставке

«EUROINVENT-2021» - одна из крупнейших выставок в Европе. Фото управления по связям с общественностью и СМИ НИУ «БелГУ».

«Изобретения ученых НИУ «БелГУ» удостоены двух золотых и одной серебряной медали Европейской выставки творчества и инноваций «EUROINVENT 2021», - сообщает управление по связям с общественностью и СМИ НИУ «БелГУ».

Золотыми призерами выставки стали проект Инжинирингового центра «Создание комплексной технологии переработки гипсосодержащих отходов промышленных предприятий для применения полученного сырья при производстве органоминеральных удобрений» (руководитель Иван Никулин) и научно-исследовательской лаборатории интеллектуальных автоматизированных систем управления «Автоматизированная система интеллектуального технического зрения для сбора и обработки приоритетных данных в управлении мясным животноводством» (руководитель Ольга Иващук).

«Проведенные полевые испытания на площади 80 гектаров показали, что новое удобрение повышает урожайность основных культур на 10-25 процентов, - пояснил Иван Никулин. - Наиболее восприимчива к этому удобрению соя, урожайность которой возросла на пять центнеров с гектара».

Поскольку в процессе переработки технологических отходов количество вредных примесей снижается более чем в два раза, полученное вяжущее вещество возможно использовать и в строительстве.

По словам Ивана Сергеевича, при реализации в направлении сельского хозяйства возможно получение прибыли в 15 долларов на тонну от использования сырья для производства органоминеральных удобрений. При реализации в строительной отрасли ожидаемая прибыль – 20 долларов на тонну от производства строительных материалов и 20 долларов на тонну от извлечения редкоземельных металлов.

Изобретение кафедры общей химии «Сироп из лепестков красной розы с ароматами различных эфирных масел и ванили» (руководители Виктор Дейнека и Нина Мячикова) получило серебряную медаль.

Предложенные натуральные сиропы могут быть использованы в качестве добавок в детское питание, так как они состоят исключительно из натурального сырья и являются хорошими антиоксидантами.

Примечательно, что сиропы сохраняют ароматный запах до 12 месяцев за счет пролонгированного действия в составе супрамолекулярных комплексов.

СПРАВКА «КП»

«EUROINVENT-2021» - одна из крупнейших выставок в Европе. Ежегодно проводится в Румынии под эгидой Международной федерации изобретательских ассоциаций и под патронажем Министерства образования и науки страны.