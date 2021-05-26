Под Белгородом построят уникальный центр культурного развития

Общая площадь здания – три тысячи квадратных метров. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В селе Ильинка Алексеевского городского округа построят уникальный центр культурного развития. Он рассчитан на 400 посетителей.

На первом этаже разместится сельская администрация, зал с трибуной на 200 мест, библиотека с читальным залом, спортивный клуб с универсальным и хореографическим залами. На втором этаже запланированы помещения под кружки, а также зоны эксплуатируемой кровли, где можно будет организовать зеленые классы для школьников.

Проект уникален и позволяет трансформировать помещения центра при необходимости под самые разные функции. Общая площадь здания – три тысячи квадратных метров. В едином стиле с центром построят и детский сад на сто мест. У каждого объекта будет своя парковая территория. Строительство запланировано на 2022-й – 23-й годы.

Отметим, что проект центра, разработанный ООО «Белгородоблпроект», уже одобрил областной архитектурно-градостроительный совет под руководством главы региона Вячеслава Гладкова.