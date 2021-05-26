Еще 93 жителя Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 38482 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19.

Это житель Белгорода 1948 года рождения, проходивший лечение Городской больнице №2 Белгорода.

За это же время 62 пациента заболели, а выздоровели – 93.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 38482 человека, выздоровел – 33981, умерли – 683.