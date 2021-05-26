Белгородский «Салют» выиграл черноземное дерби в Курске

За четыре тура до финиша чемпионата «Салют» делит четвертое - пятое места в группе 3 с раменским «Сатурном». Фото fcsalyut.ru.

В рамках 26-го тура первенства ПФЛ белгородский «Салют» переиграл в гостях «Курск» - 2:1.

Счет в матче на исходе первого тайма открыл форвард гостей Денис Грибанов – он отличился на 45-й минуте. В самом дебюте второй половины игры точным ударом отметился защитник Владимир Мастеров – на 48-й минуте он закрепил перевес белгородцев.

Точку же поставили хозяева – на 87-й минуте гол престижа провел хавбек Илья Шведюк.

За четыре тура до финиша чемпионата «Салют» делит четвертое - пятое места в группе 3 с раменским «Сатурном». В активе каждой из команд по 48 очков. У лидирующего липецкого «Металлурга» 57 баллов, у «Саратова» - 51, у «Рязани» - 50.

Следующий матч белгородцы проведут 30 мая на своем поле с «Калугой» (6-е место, 43 очка). Начало игры в 15:00.