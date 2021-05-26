В Белгородской области бывшему участковому грозит тюремный срок за фальсификацию

Преступление выявили сотрудники подразделения собственной безопасности УМВД России по Белгородской области. Фото: Евгения ГУСЕВА

Следственный отдел Белгорода СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего участкового. Его подозревают в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.303, ч.1 ст.286 УК РФ (фальсификация доказательств должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административном правонарушении, превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в январе 2021 года участковый ОП № 2, находясь в участковом пункте полиции, составил два протокола о несуществующих правонарушениях, совершенных двумя жителями территории его участка.

От имени «нарушителей» сам составил объяснения, протокол разъяснения прав и приложил квитанцию об уплате штрафа, таким образом, превысил свои служебные полномочия, сфальсифицировав материалы об административном правонарушении - мелком хулиганстве.

Преступление выявили сотрудники подразделения собственной безопасности УМВД России по Белгородской области.

«По результатам проведенной служебной проверки данный сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Белгородской области. - В случае подтверждения вины он понесет ответственность в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».

В настоящее время проводятся следственные действия для выявления всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.