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Происшествия26 мая 2021 10:32

В Белгородской области бывшему участковому грозит тюремный срок за фальсификацию

Следственный комитет завел уголовное дело
Алексей СЕРГУНИН
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Преступление выявили сотрудники подразделения собственной безопасности УМВД России по Белгородской области.

Преступление выявили сотрудники подразделения собственной безопасности УМВД России по Белгородской области.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Следственный отдел Белгорода СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего участкового. Его подозревают в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.303, ч.1 ст.286 УК РФ (фальсификация доказательств должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административном правонарушении, превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в январе 2021 года участковый ОП № 2, находясь в участковом пункте полиции, составил два протокола о несуществующих правонарушениях, совершенных двумя жителями территории его участка.

От имени «нарушителей» сам составил объяснения, протокол разъяснения прав и приложил квитанцию об уплате штрафа, таким образом, превысил свои служебные полномочия, сфальсифицировав материалы об административном правонарушении - мелком хулиганстве.

Преступление выявили сотрудники подразделения собственной безопасности УМВД России по Белгородской области.

«По результатам проведенной служебной проверки данный сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Белгородской области. - В случае подтверждения вины он понесет ответственность в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».

В настоящее время проводятся следственные действия для выявления всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧП