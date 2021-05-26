Белгородская филармония открывает летний сезон

Интерактивные программы на свежем воздухе творческие коллективы подготовили и для маленьких слушателей. Афиша организаторов.

27 мая белгородская государственная филармония открывает сезон концертов «НеслуЧАЙные встречи» в Ботаническом саду. Это совместный проект филармонии и НИУ «БелГУ».

В течение всего лета по четвергам и субботам на свежем воздухе в окружении прекрасных растений будут выступать коллективы и солисты филармонии. Любители музыки смогут послушать ансамбль «Белогорье», белгородский академический русский оркестр, академический хор, камерный оркестр Mezzo Music, ансамбли «Экспромт», «Бис-квартет» и других исполнителей.

Первый концерт под открытым небом в этом сезоне даст биг-бэнд No Comment (главный дирижер Владимир Уваров, дирижер Игорь Овчаров). В программе примут участие солисты филармонии. Начало концерта в 19:00. Перед концертом все желающие смогут совершить экскурсию по Ботаническому саду, которая начнется в 18:15.

Интерактивные программы на свежем воздухе творческие коллективы подготовили и для маленьких слушателей. Детские «НеслуЧАЙные встречи» состоятся 19 июня, 10 июля и 14 августа. Начало в 16:00.

Кроме того, с 13 июня по 12 сентября филармония представит белгородцам Castle Music Hall - атмосферные воскресные концерты на закате в замке Utark (ул. Песчаная, 33).

Меломаны смогут познакомиться с творчеством оркестров филармонии и отдохнуть в одном из самых романтичных мест нашего города. Гости концертов услышат музыку в исполнении джазового оркестра, танго-оркестра Grado de Pasión, симфонического оркестра, концертного оркестра духовых инструментов и других музыкантов.