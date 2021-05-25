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Общество25 мая 2021 22:40

Свыше 32 тысяч белгородцев проголосовали за проекты по благоустройству города

Лидирует пушкинская аллея по проспекту Ватутина
Алексей СЕРГУНИН
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Голосование продлится до 30 мая.

Голосование продлится до 30 мая.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«На сайте 31.gorodsreda.ru горожане выбирают один из проектов семи общественных пространств, которые преобразятся в 2022 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», - информирует пресс-служба администрации Белгорода.

Это скверы вокруг уксусного дерева, по ул. Садовой, Гражданскому проспекту, около памятной стелы в честь награждения Белгорода орденом Великой Отечественной войны, на Пушкинской аллее, по Народному бульвару и бульвару по пр. Б. Хмельницкого.

Уже определились проекты-лидеры. Это пушкинская аллея по пр. Ватутина, ее первый вариант дизайн-проекта выбрали 6438 белгородцев.

На втором месте сквер вокруг уксусного дерева по ул. Преображенская. Также за первый вариант проголосовало 5733 горожанина.

Третье место – у второго варианта проекта пушкинской аллеи, за него отдали голоса 3527 жителей.

Суммарно проголосовали свыше 32 тысяч человек.

Еще есть время сменить лидера и проголосовать за проект, который вы хотите увидеть в Белгороде. Голосование продлится до 30 мая.