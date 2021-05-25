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Общество25 мая 2021 15:41

В Белгородской области задержали подозреваемого в краже телефона

Мужчина вызвал подозрение охраны, не решаясь выйти из магазина
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Сигнал тревоги поступил на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны из магазина в Губкине. Сотрудники торгового зала рассказали прибывшим на место росгвардейцам о подозрительном мужчине. Тот долгое время находился в магазине и не решался пройти через кассу.

В ходе проверки документов задержанного сотрудники Росгвардии выяснили, что 41-летний губкинец разыскивается за кражу мобильного телефона. Подозреваемого передали полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело.