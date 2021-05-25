Банк Уралсиб вошел в Топ-10 банковского рейтинга цифровизации

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По итоговому показателю, уровню цифровизации, Уралсиб занял 8 место, поднявшись на 11 пунктов по сравнению с аналогичным рейтингом полугодовой давности.

Всего в исследовании участвовали более 50 банков, работающих на российском рынке. Рейтинг был составлен на основе анализа публичных данных о новых цифровых сервисах банков для юрлиц и физлиц, цифровых каналах, инвестициях в инновации. Рассчитывался целый ряд показателей, по многим из которых Уралсиб также занимал высокие позиции.

Авторы рейтинга отмечают, что важным для них было показать, как пандемия сказалась на темпах перехода банковского бизнеса в онлайн-формат и внедрение сервисов, которые позволяют клиентам банка получать максимальное количество привычных услуг из дома и с удаленного рабочего места. Так, Банк Уралсиб занял 2 место в числе банков, предлагающих сервис электронных банковских гарантий, вошел в Топ-10 кредитных организаций, предлагающих сервис для самозанятых, услуги онлайн-бухгалтерии, переводы в системе быстрых платежей. Также 2 место Уралсиб занял по такому показателю как «собственный активный акселератор» – банк сегодня активно использует формат акселераторов при отборе и внедрении инновационных практик и технологий.

Важной частью цифровизации является эффективная информационная поддержка клиентов в публичных онлайн-каналах. В рейтинге Банк Уралсиб занимает 4 место среди банков по количеству постов в официальном аккаунте в Инстаграме, 7 место – в Фейсбуке и ВКонтакте. При этом банк входит в Топ-5 по скорости ответа читателям сетей Фейсбук и ВКонтакте.

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