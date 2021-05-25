В Белгороде сотрудник ритуальных услуг снял с покойника ювелирное изделие

С заявлением о пропаже украшений в полицию обратилась сестра погибшего. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как информирует пресс-служба УМВД по Белгородской области, оперативники установили причастность сотрудника сферы ритуальных услуг к пропаже ювелирных изделий, находившихся при погибшем в ДТП пешеходе.

По предварительным данным, 10 мая при транспортировке тела с места аварии на улице Молодежная подозреваемый снял с него золотую цепочку с крестиком и кольцо, после чего спрятал ювелирные изделия стоимостью около 50 тысяч рублей в катафалке.

С заявлением о пропаже украшений в полицию обратилась сестра погибшего.

После оперативно-розыскных мероприятий правоохранители нашли подозреваемого. Он полностью признал вину и отдал похищенное имущество.

Следственное управление УМВД России по городу Белгороду возбудило уголовное дело в соответствии с п. «в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража). Теперь подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.