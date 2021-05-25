Белгород стал победителем проекта «Мой город – без опасностей»

В категории «Города численностью населения от 100 до 400 тысяч человек» победили Белгород, Нефтекамск, Новороссийск, Камышин и Уссурийский городской округ. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

С 12 по 16 мая в Москве прошел XIII Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность».

В рамках мероприятия, организованного МЧС России и МВД России, прошло награждение победителей пилотного проекта России «Мой город – без опасностей».

В категории «Города численностью населения от 100 до 400 тысяч человек» победили Белгород, Нефтекамск, Новороссийск, Камышин и Уссурийский городской округ.

Проект задуман в прошлом году для того, чтобы выявить и распространить лучшие отечественные практики, направленные на снижение риска чрезвычайных ситуаций.

На первом этапе участники пилотного проекта – это 285 муниципальных образований из 70 субъектов РФ – собрали данные по количеству происшествий, погибших, пострадавших и спасенных во время ЧС, скорость реагирования на ЧС, характеристики износа объектов жизнеобеспечения и прочее.

Во второй этап прошли только 94 муниципальных образования, из которых и определили победителей.