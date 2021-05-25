В Белгородской области 62 выпускника вузов и ссузов получили работу в Белгородэнерго

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В прошлом году и первом квартале нынешнего на постоянную работу в «Россети Центр Белгородэнерго» принято 62 выпускника и старшекурсника вузов и ссузов, получивших образование по профилю деятельности предприятия. При этом порядка 75 % от всех трудоустроившихся составили студенты средних учебных учреждений, расположенных в районах области. Свыше 25% студентов приходят на работу в Белгородэнерго после практики.

- В качестве первого шага к построению карьеры в электроэнергетике студентам, изучающим профильные специальности, можно порекомендовать прохождение практики в одном из структурных подразделений Белгородэнерго, - рассказывает начальник управления персоналом филиала Татьяна Татукова. - В 2020-2021 гг. производственную и преддипломную практику в Белгородэнерго прошли 116 студентов вузов и ссузов области. Они получили возможность узнать отрасль изнутри, познакомиться с реальными технологическими процессами и, наконец, проявить себя. Некоторые хорошо зарекомендовавшие себя практиканты сразу были приняты на работу в компанию.

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