Еще 60 жителей Белгородской области заразились коронавирусом

За минувшие сутки в регионе скончались еще двое пациентов с подтвержденным COVID-19. Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще двое пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1950 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице, а также житель Белгорода 1954 года рождения, проходивший лечение в Городской больнице №2 Белгорода.

За это же время 60 пациентов заболели, а выздоровели – 65.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 38420 человек, выздоровели – 33888, умерли – 682.