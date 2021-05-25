Белгородец продал стоматологический фальсификат почти на два миллиона рублей

Злоумышленники провели пять поставок фальсифицированного стоматологического материала в Москву. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Белгородской области выявил пять новых эпизодов в расследовании уголовного дела по обвинению 38-летнего белгородца в соответствии с п. «а» ч.2 ст.238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

При содействии сотрудников УЭБ и ПК УМВД России по Белгородской области выяснилось, что с ноября 2019-го по декабрь 2020-го года обвиняемый вместе с жителем ближнего зарубежья реализовывали на территории России фальсифицированные медицинские изделия под маркой популярного брэнда в крупном размере.

Обвиняемый через интернет находил покупателей медицинских изделий, а его соучастник занимался поставкой их в Россию и реализацией потребителям.

Злоумышленники провели пять поставок фальсифицированного стоматологического материала в Москву на общую сумму около двух миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.