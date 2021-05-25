Белгородцы примут участие во всероссийском полумарафоне «Забег.РФ»

Наблюдать за соревнованиями зрители смогут на большом экране в фан-зоне. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«Белгород присоединится к всероссийскому полумарафону «Забег.РФ», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Спортивная акция пройдет 30 мая одновременно в 85-ти городах страны.

Маршрут забега в Белгороде: Соборная площадь - Свято-Троицкий бульвар - набережная Везелки - Гражданский проспект - Соборная площадь.

Участникам предложат дистанции 5, 10 и 21 километр, а также условно один километр для детей от 4-х лет и горожан с ограниченными возможностями здоровья.

«Наша цель - заразить спортом каждого белгородца! – заявил руководитель управления по физической культуре и спорту администрации города Белгорода Михаил Носков. - Я сам уже зарегистрировался на дистанцию 21 километр».

Наблюдать за соревнованиями зрители смогут на большом экране в фан-зоне. На протяжении всего маршрута спортсменов будут поддерживать музыкальные коллективы, пейсмейкеры, болельщики.

Каждый участник получит медаль финишера, победители - дипломы и призы от организаторов полумарафона.