В Белгородской области задержали 13 собак и одну кошку

В ветеринарных документах отсутствовала важная информация. Фото Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям совместно с пограничной службой в многостороннем пункте пропуска «Нехотеевка» обнаружили в багажнике и салоне легкового автомобиля гражданина Украины 13 собак и одну кошку.

Живой груз следовал в Москву, но в ветеринарных документах отсутствовала информация о том, что на территории, откуда следовали животные, в течение последних двух месяцев не зарегистрированы вирусные энцефаломиелиты всех видов, трипаносамоз (болезнь Чагаса).

Также не была указана лаборатория и методы, которыми проводились исследования, отсутствовали сведения о прививках против бешенства, чумы плотоядных, гепатита, вирусного энтерита, лептоспироза и других опасных болезней.

В результате собак и кошку вернули на территорию Украины.