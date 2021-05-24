В Белгородскую область возвращаются дожди с грозами

В Белгороде ночью – от 11-ти до 13-ти градусов выше ноля, днем – от 22-х до 24-х градусов тепла. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 25 мая на территории региона ожидается переменная облачность.

Ночью местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Днем без существенных осадков.

Ветер северный от шести до 11-ти метров в секунду. Температура воздуха ночью от плюс девяти до плюс 14-ти градусов, днем – от 22-х до 27-ми градусов тепла.

В Белгороде ночью – от 11-ти до 13-ти градусов выше ноля, днем – от 22-х до 24-х градусов тепла.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.