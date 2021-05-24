В Белгороде открылась выставка «На перекрестке культур»

Особый интерес представляет коллекция западноевропейского искусства. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородском государственном художественном музее открылась выставка «На перекрестке культур».

В экспозиции представлены произведения из фондов Рязанского государственного областного художественного музея им. И.П. Пожалостина – одного из старейших художественных музеев России.

«Его уникальное собрание произведений русского, современного и западноевропейского искусства насчитывает более 12 тысяч единиц», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Особый интерес представляет коллекция западноевропейского искусства, основу которой составили поступления в Губернский историко-краеведческий музей в 1920-х годах из дворянских усадеб Барятинских, Белосельских-Белозерских, Гагариных и других.

Новый выставочный проект познакомит белгородцев с настоящими жемчужинами западноевропейской живописи, основными тенденциями развития национальных художественных школ того времени и произведениями русских художников, тематически или стилистически близких европейскому искусству.