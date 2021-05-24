В Белгороде в единый день голосования будут работать 183 избирательных участка

Залы голосования разместятся на первых этажах зданий. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«В Единый день голосования в Белгороде откроются 183 избирательных участка», - информирует пресс-служба администрации города.

В сентябре в регионе состоятся выборы депутатов Госдумы ФС РФ восьмого созыва и досрочные выборы губернатора Белгородской области, на четырех одномандатных избирательных округах города - дополнительные выборы депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва.

Для обеспечения безопасности здоровья избирателей голосование будет проходить с 17 по 19 сентября.

По словам председателя Избирательной комиссии Белгорода Любови Калабиной, «на всех участках будут созданы необходимые условия для того, чтобы свой выбор могли сделать и люди с ограниченными возможностями здоровья, например, для инвалидов по зрению будут использоваться специальные трафареты для самостоятельного заполнения бланков».

На участке №146 на ул. Курской, 8, где в списках около 200 избирателей с инвалидностью по зрению, еще и трафареты со специальной вклейкой со сведениями о кандидатах и политических партиях, напечатанных шрифтом Брайля.

Для инвалидов будет работать социальное такси, на котором можно доехать до избирательного участка после предварительной заявки. Залы голосования разместятся на первых этажах зданий. Для помощи пригласят волонтеров, при необходимости – и сурдопереводчиков.