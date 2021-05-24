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Общество24 мая 2021 13:11

Белгородские росгвардейцы обеспечили безопасность на фестивале реконструкции «Лето 43-го»

В охране общественного порядка приняли участие сотрудники ОМОН
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Сотрудники ОМОН регионального Управления Росгвардии приняли участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности на военно-историческом фестивале «Лето 43-го» в Белгородском районе. Представители центра лицензионно-разрешительной работы проверили законность владения охолощённым оружием и макетами вооружения участниками мероприятия.

В мероприятии участвовали около 350 реконструкторов из Московской, Ростовской, Курской и Воронежской областей. Возле села Новая Деревня участники восстановили события 1943 года, показав бой Великой Отечественной войны, когда защитники областного центра сражались с фашистами за освобождение Белгорода.