Еще три жителя Белгородской области умерли от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 33823 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще трое пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1951 года рождения и житель Губкинского городского округа 1949 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице, а также житель Белгорода 1948 года рождения, проходивший лечение в городской больнице №2 Белгорода.

За это же время 60 пациентов заболели, а выздоровели – 28.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 38360 человек, выздоровели – 33823, умерли – 680.