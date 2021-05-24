За четыре месяца 2021 года в Белгороде произошло 82 ДТП

Бороться с теми, кто не соблюдает ПДД, помогают профилактические рейды. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«Участники городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения рассказали о ситуации с аварийностью с января по апрель этого года», - сообщает пресс-служба мэрии Белгорода.

За четыре месяца произошло 82 ДТП. 110 человек получили травмы, один погиб.

Основные виды ДТП - столкновения автомобилей и наезды на пешеходов.

А происходят они из-за неправильного проезда перекрестков, переходов, проезда на красный сигнал светофора, выезда на встречную полосу. По вине пешеходов произошло четыре ДТП.

За четыре месяца госавтоинспекторы выявили более 15 тысяч административных правонарушений. Наиболее частые - это нарушения правил дорожного движения пешеходами, непредставление преимущества в движении пешеходам.

Также зафиксировано 337 нарушений правил перевозки детей, 130 случаев управления авто в нетрезвом виде, 33 раза водители допустили выезд на полосу встречного движения.

А вот фактов управления автотранспортом водителями, лишенными прав, стало на треть меньше. Выявлено 25 случаев. Бороться с теми, кто не соблюдает ПДД, помогают профилактические рейды.

Сегодня в городских школах и детсадах особое внимание уделяют вопросам снижения детского дорожно-транспортного травматизма, задействованы педагоги, дети и родители.

В общеобразовательных учреждениях реализуют дополнительные программы: «Я - пешеход и пассажир», «Дети - велосипед - дорога», «Юные инспектора движения», «Автоград», «Дорога без опасности», «Перекресток», «Клаксон», «Светофор».

Важно, чтобы каждый школьник понимал важность соблюдения правил дорожного движения.