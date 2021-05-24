В Белгородской области на подарки новорожденным потратят 29 миллионов рублей

Комплекты для новорожденных раздают в рамках реализации регионального проекта «Большая Белгородская семья» нацпроекта «Демография». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году на подарки новорожденным в Белгородской области потратят 29 миллионов рублей. «Вручают их родителям во всех районах и городских округах», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

В наборе - необходимые для малышей вещи: махровое полотенце, плед для новорожденного, сумка-термоконтейнер для бутылочки, пена для мытья детских бутылочек, сосок и посуды, присыпка, игрушка-прорезыватель для зубов, обычная игрушка, рюкзак с логотипом.

В прошлом году в регионе закупили 15 тысяч комплектов, на эти цели направили почти 25 миллионов рублей. Новоиспеченные родители получили свыше 12 тысяч подарков – столько малышей родилось в регионе в 2020 году.

Комплекты для новорожденных раздают в рамках реализации регионального проекта «Большая Белгородская семья» нацпроекта «Демография». Вручают их вместе со свидетельством о рождении в ЗАГСе либо в МЦФ.