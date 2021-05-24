Молодые белгородцы выявят лучших

На премию могут претендовать творческие коллективы и авторы от 14 до 30 лет. Фото: Евгения ГУСЕВА

«220 тысяч рублей получат победители ежегодного конкурса «Молодость Белгородчины», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Прием заявок открыт до 6 июня.

Работы и проекты принимают по 10 номинациям: «Театральное искусство», «Декоративно-прикладное творчество», « «Лучший творческий социально-культурный проект», «Авторская шоу-программа», «Вокальное искусство», «Художественная фотография», «Литература», «Инструментальное творчество», Хореографическое искусство», «Архитектура, скульптура, живопись».

На премию могут претендовать творческие коллективы и авторы от 14 до 30 лет.

Чтобы стать участником, необходимо по электронной почте otdeltpip-cmi@yandex.ru направить портфолио с решением рекомендующей организации о выдвижении работы, творческую характеристику и анкету с фотографией. На литературные, художественные произведения, постановочные работы, театрально-концертные программы необходимо добавить рецензию.

Форма документов, их список и дополнительная информация о премии «Молодость Белгородчины» – в официальной группе управления молодежной политики области.

Напомним, что конкурс проводится с 1992 года. В прошлом году на него было подано рекордное количество заявок – 169. 32 человека и коллектива отметили денежными премиями.