На Белгородчине увеличилось число оленей

Результаты зимнего маршрутного учета станут основой при расчете лимита и квот добычи оленя благородного и косули европейской в новом сезоне охоты. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области подвело итоги зимнего учета диких животных», - информирует пресс-служба губернатора и правительства регионе.

Специалисты прошли 501 маршрут общей протяженностью 5058 километров. В этом году в зимней «переписи» животных было задействовано более 300 человек.

По сравнению с прошлым годом численность косули европейской увеличилась почти на три тысячи. В регионе насчитали порядка 13 тысяч особей.

Стабильной на протяжении трех лет остается численность лося – этих животных в Белгородской области сто. Незначительно выросла численность оленя благородного - в нынешнем году их насчитали около двух с половиной тысяч.

В Белгородской области обитают свыше двух тысяч лисиц, почти 11 тысяч зайцев русаков, 18 волков, 1200 куниц, 229 хорей, около двух тысяч норок, практически столько же белок и около двух сотен горностая.

Результаты зимнего маршрутного учета станут основой при расчете лимита и квот добычи оленя благородного и косули европейской в новом сезоне охоты. В дальнейшем учетные сведения будут использованы при планировании, проведении биотехнических и охранных мероприятий.