Еще 62 жителя Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 38300 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19.

Это житель Вейделевского района 1950 года рождения, проходивший лечение в Алексеевской ЦРБ.

За это же время 62 пациента заболели, а выздоровели – 39.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 38300 человек, выздоровели – 33795, умерли – 677.