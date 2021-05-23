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Здоровье23 мая 2021 16:10

Еще 62 жителя Белгородской области заболели коронавирусом

Тем временем за минувшие сутки в регионе 39 человек вылечились от COVID-19
Алексей СЕРГУНИН
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Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 38300 человек.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 38300 человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19.

Это житель Вейделевского района 1950 года рождения, проходивший лечение в Алексеевской ЦРБ.

За это же время 62 пациента заболели, а выздоровели – 39.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 38300 человек, выздоровели – 33795, умерли – 677.

Коронавирус Covid-19