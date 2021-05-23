Белгородские танцоры стали лауреатами международного фестиваля

Оба состава «Ритма» стали лауреатами первой степени в двух номинациях. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«Участники коллектива «Ритм» из Чернянки вернулись с победой с международного фестиваля», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Старший и средний составы коллектива «Ритм» представили на суд жюри четыре танца.

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли педагоги-практики, доценты и профессора ведущих вузов России, руководители творческих коллективов, заслуженные и народные артисты отметили мастерство, технику исполнения и оригинальность хореографических постановок танцевального коллектива из Чернянки.

В итоге оба состава «Ритма» стали лауреатами первой степени в двух номинациях, а за исполнение танца «Месяц май» чернянские танцоры получили специальный приз «За артистизм». Ребят наградили дипломом и кубком.

Конкурс проходил в Алуште в рамках культурно-образовательного проекта «Я могу!». Это цикл состязаний, направленных на выявление и поощрение талантливых детей и подростков в самых разных областях искусства: вокале, инструментальном исполнительстве, хореографии, театральном, цирковом, изобразительном и декоративно-прикладном творчестве. Миссия проекта - помочь одаренным детям поверить в себя.