Еще 58 жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

За минувшие сутки в регионе 61 пациент заболел, а выздоровели – 58.
Фото: Андрей АБРАМОВ
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19.
Это житель Старооскольского городского округа 1948 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.
За это же время 61 пациент заболел, а выздоровели – 58.
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 38238 человек, выздоровели – 33756, умерли – 676.