Еще 58 жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

За минувшие сутки в регионе 61 пациент заболел, а выздоровели – 58. Фото: Андрей АБРАМОВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1948 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 61 пациент заболел, а выздоровели – 58.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 38238 человек, выздоровели – 33756, умерли – 676.