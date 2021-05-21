Позор на глазах домашней публики: белгородский «Салют» проиграл аутсайдеру

За пять туров до финиша чемпионата «Салют» делит четвертое - пятое места в группе 3 с раменским «Сатурном». Фото fcsalyut.ru.

Сегодня в рамках 25-го тура первенства ПФЛ белгородский «Салют» дома сенсационно уступил обнинскому «Кванту» – 1:2.

Бодрое начало встречи не предвещало итогового фиаско. На 30-й минуте хозяев вперед вывел точный удар нападающего Дениса Грибанова.

На этом подвиги «Салюта» закончились.

Еще до перерыва гости выправили ситуацию: на 43-й минуте счет сравнял хавбек Алексей Сергулев. А на 60-й минуте победную точку поставил полузащитник Магомед Исаев.

Это уже четвертое поражение «Салюта» в пяти последних матчах. Для сравнения: в 20-ти первых турах белгородцы проиграли лишь дважды.

За пять туров до финиша чемпионата «Салют» делит четвертое - пятое места в группе 3 с раменским «Сатурном». В активе каждой из команд по 45 очков. У лидирующего липецкого «Металлурга» 54 балла, у «Рязани» - 50, у «Саратова» - 48.

Следующий матч белгородцы проведут 25 мая на выезде с «Курском».