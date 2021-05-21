На выходных в Белгородской области будет тепло и сухо

В воскресенье, 23 мая, в Белгороде днем от 21-го до 23-х градусов тепла. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

По данным белгородских синоптиков, в субботу, 22 мая на территории региона ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер западный, ночью от четырех до девяти метров в секунду, днем – от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от четырех до девяти градусов тепла, днем – от плюс 18-ти до плюс 23-х градусов.

В Белгороде ночью – от шести до восьми градусов выше ноля, днем – от 19-ти до 21-го градуса тепла.

В воскресенье, 23 мая ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный от четырех до девяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от пяти до десяти градусов тепла, днем – от 20-ти до 25-ти градусов выше ноля

В Белгороде ночью – от плюс восьми до плюс десяти градусов, днем – от 21-го до 23-х градусов тепла.

Главное Управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о соблюдении мер пожарной безопасности. Во время сухой и ветреной погоды риск возникновения пожаров значительно увеличивается, особенно в районах сельской местности, в частном жилом секторе и садово-дачных обществах.

Не поджигайте сухую траву и мусор вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.

В случае происшествия, звоните по телефону Службы спасения «112» или «101». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722)39-99-99.