22 мая в центре Белгорода ограничат движение из-за Парада профессий

Ограничение для автомобилей будут действовать с 23:00 21 мая года до 15:00 22 мая. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Завтра, 22 мая, с 9:00 до 15:00 на площадке перед СК Светланы Хоркиной пройдет традиционный Парад профессий. Среди участников - студенты 40 учреждений профобразования области, представители более 20 аграрных, промышленных, энергетических предприятий региона.

В рамках Парада профессий пройдут мастер-классы по гончарному делу, резьбе по дереву, кулинарии, ковке, парикмахерскому делу, 3D-моделированию и т. д. Запланированы также концерт творческих коллективов, выставка-ярмарка вузов, техникумов и колледжей, торговые ряды.

Мероприятие внесет корректировку в организации дорожного движения в центре города. Ограничение для автомобилей будут действовать с 23:00 21 мая года до окончания мероприятия по малому проезду проспекта Богдана Хмельницкого (четная сторона) от улицы Супруновская до железнодорожного переезда,

по малому проезду проспекта Богдана Хмельницкого (четная сторона) от улицы Супруновская до старого моста,

по малому проезду проспекта Богдана Хмельницкого (нечетная сторона) от старого моста до железнодорожного переезда.

Движение транспортных средств (кроме транспортных средств участников мероприятия и экстренных служб) будет запрещено с 8:00 22 мая до окончания мероприятий по малому проезду проспекта Богдана Хмельницкого (четная сторона) от улицы Супруновская до железнодорожного переезда,

по малому проезду проспекта Богдана Хмельницкого (четная сторона) от улицы Супруновская до старого моста,

по малому проезду проспекта Богдана Хмельницкого (нечетная сторона) от старого моста до железнодорожного переезда.

Водителям следует выбирать объездные маршруты по проспекту Богдана Хмельницкого, улице Супруновская, улице Гостенская.