В Белгородской области появится брендированный поезд «Москва – Прохоровка»

К 2023 году будут открыты две новые туристические железнодорожные платформы в Прохоровском районе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи с начальником Юго-Восточной железной дороги «РЖД» Павлом Ивановым предложил организовать новый маршрут.

«Трудно переоценить значение Прохоровского сражения в Великой Победе, - заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона. - У нас есть предложение организовать поезд «Москва – Прохоровка», который будет полностью стилизован в духе военного времени, начиная от подвижного состава до формы проводников. Мне кажется, что это решение полностью отвечает задаче, которую перед нами ставит Президент России Владимир Путин по развитию внутреннего туризма».

Начальник Юго-Восточной железной дороги «РЖД» идею поддержал и сообщил, что к 80-летию Прохоровского сражения РЖД планирует также открыть музей на железнодорожном вокзале в Старом Осколе, где будет построена часовня.

Кроме того, к 2023 году будут открыты две новые туристические железнодорожные платформы в Прохоровском районе.