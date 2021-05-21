Еще три жителя Белгородской области умерли от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 33662 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгородского района 1938 года рождения, проходившая лечение в Городской больнице №2 Белгорода, а также житель Старооскольского городского округа 1935 года рождения и житель Красненского района 1954 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 64 пациента заболели, а выздоровели – 52.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 38178 человек, выздоровели – 33662, умерли – 675.