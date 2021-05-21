Под Белгородом у заснувшего на берегу мужчины собутыльник украл телефон и золотой браслет

Подозреваемый воспользовался тем, что приятель после выпитого уснул, и вытащил у него из кармана одежды мобильный телефон и снял золотой браслет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

34-летний житель Старого Оскола сообщил в местную дежурную часть, что после отдыха на берегу реки в компании приятелей у него исчезли мобильный телефон и золотой браслет. Общий ущерб составил около 50 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 39-летний ранее неоднократно судимый за кражи местный житель.

По предварительным данным, он воспользовался тем, что приятель после выпитого уснул, и вытащил у него из кармана одежды мобильный телефон и снял золотой браслет. Ювелирное изделие подозреваемый впоследствии потерял, а мобильник продал.

Теперь 39-летнему мужчину в соответствии с п. «г» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража) грозит до пяти лет лишения свободы.